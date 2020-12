Leben mit Zerebralparese : Wenn der Körper nicht macht, was der Kopf will

Wenn der Körper nicht macht, was der Kopf will

Steffen Uphoff in seiner heimischen Werkstatt: Er hat seinen Weg gemacht. Foto: Markus Hibbeler/dpa-tmn

Wilhelmshaven Eine infantile Zerebralparese kann in schweren Fällen dazu führen, dass Betroffene nicht laufen, stehen oder sitzen können. Wie leben Menschen mit einer solch starken Einschränkung?

„Die Hirnschädigung kann entweder bereits im Mutterleib, während der Geburt oder auch noch vier Wochen danach auftreten“, sagt der Kinder- und Jugendmediziner Thomas Becher, der als Oberarzt an der Klinik für Kinderneurologie am Sana Krankenhaus Gerresheim in Düsseldorf tätig und Gründungsmitglied des Netzwerks Cerebralparese ist. „Häufige Ursache ist ein Sauerstoffmangel während der Geburt oder Hirnblutungen bei Frühgeborenen.“