Verstopfung : Wenn der Toilettengang zur Qual wird

Vilsbiburg Keiner redet gern über Probleme mit dem Stuhlgang. Doch es betrifft viele Menschen, nicht nur Ältere. Hausmittel können helfen, die Verdauung auf Trab zu bringen. Aber wann muss man zum Arzt?

Das beunruhigt. Manche sorgen sich gar vor einer „inneren Vergiftung“, berichtet Terjung. Doch keine Sorge: „Dieser Mythos entbehrt einer wissenschaftlichen Grundlage“, stellt die Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin an den GFO Kliniken in Bonn klar.

Ursächlich für eine Entleerungsstörung des Enddarmes können Verkrampfungen am Darmausgang, eine Beckenbodenschwäche mit einer möglichen Aussackung der Mastdarmvorderwand in die Scheide oder ein eingedickter Stuhlgang sein, schildert die Gastroenterologin.

Eine chronische Verstopfung wird auch Obstipation genannt und kann in jedem Lebensalter auftreten, erklärt Prof. Christian Pehl. Er ist Leitlinienkoordinator für chronische Obstipation der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie und Ärztlicher Direktor am Krankenhaus in Vilsbiburg in Bayern.