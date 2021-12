Unverträglichkeit : Wenn die Duftkerze die Augen tränen lässt

Göttingen Duftstoffe sind ein häufiger Auslöser von Kontaktallergien. Und so können die Gerüche der gerade zur Weihnachtszeit beliebten Duftkerzen bei manchen Menschen unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

Auslöser kann aber auch tatsächlich eine Allergie sein. Diese muss sich nicht unbedingt durch Atemwegsbeschwerden oder Tränen bemerkbar machen. Es gebe Bestandteile in Duftkerzen, die ein allergisches Kontaktekzem auslösen können, selbst wenn sie über die Luft getragen werden, so Fuchs. Das könne sich etwa am Handrücken und insbesondere im Gesicht bemerkbar machen, sagt der Vizepräsident des Ärzteverbands Deutscher Allergologen.