Das Lipödem : Wenn die Fettverteilung gestört ist

Köln An Beinen und Armen vermehrt sich das Fett und es schmerzt. Ein Lipödem ist eine Belastung, auch seelisch. Die Erkrankung lässt zwar auf mehrere Arten behandeln - die Kassen zahlen aber nicht alles.

Die genauen Hintergründe der Erkrankung, die fast ausschließlich bei Frauen auftritt, sind noch nicht vollständig geklärt. Prof. Manuel Cornely ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie in Köln und forscht seit 1992 zum Lipödem. Er erklärt es so: Es handele sich um eine angeborene Fettverteilungsstörung. Getriggert werde es durch hormonelle Veränderungen in der Pubertät, in der Schwangerschaft und in der Menopause.