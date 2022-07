Asexualität : Wenn Sex im Leben keine Rolle spielt

Asexualität hat viele Facetten. Einige kuscheln und küssen gern oder befriedigen sich selbst. Andere fühlen sich am wohlsten, wenn sie komplett auf körperliche Intimität verzichten. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Zürich/Essen Rund ein Prozent der Menschen in Deutschland ist asexuell. Klischees dazu gibt es genug. Dabei empfinden auch einige asexuelle Menschen Lust oder führen Beziehungen.

Evelyne Aschwanden hat jahrelang gewartet. Darauf, dass es sich endlich einstellt - die Verliebtheit, das Verlangen nach Sex. Sie spürte gründlich in sich hinein, suchte die Schmetterlinge in ihrem Bauch. Doch dort blieb es ruhig.

Was stimmt nicht mit mir? Das fragte sie sich, wenn sie sah, wie ihre Schulfreundinnen und -freunde die ersten Schritte in die romantische Liebe wagten. Wie sie verknallt waren bis in die Haarspitzen.