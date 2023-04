Neue Stiko-Einschätzung Wer die Corona-Impfung künftig noch braucht

Mindestens 12 Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Ziel ist es, schweren Krankheitsverläufen vorbeugen. Geboostert werden sollten laut Stiko zudem Menschen, die in Medizin und Pflege arbeiten. In Zukunft könnte sich auch noch eine längere Schutzdauer herausstellen, so dass es nicht zwangsläufig beim jährlichen Booster bleiben müsse, erläuterte Stiko-Mitglied Christian Bogdan.