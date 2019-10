Gegen digitale Verlockungen : Werbeverbot soll Jugendliche vor Schönheits-OPs bewahren

Berlin Eine kleinere Nase, volle Lippen: Gerade über ihre Smartphones tauchen viele junge Leute oft in Bilder vermeintlich idealer Schönheit ein.

„Das Signal unserer Gesellschaft an junge Menschen muss sein: Du bist ok, genauso wie Du bist“, sagte Spahn dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch).

Das soll künftig generell für Jugendliche gelten, also auch für junge Leute ab 14 Jahre. Dabei geht es um alle Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Jugendliche richten, auch online. „Jeder operative Eingriff birgt Gefahren für die Gesundheit“, heißt es in einem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gerade Jugendliche, die „sehr empfänglich für Themen wie Schönheitsideal und Aussehen“ seien, sollten geschützt werden. Die geplanten Änderungen im Heilmittelwerbegesetz sollen im Laufe der Parlamentsberatungen an ein Gesetz zur Einführung einer Masern-Impfpflicht angehängt werden.