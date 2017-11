später lesen Riskantes Geschäft WHO: In manchen Ländern jedes zehnte Medikament minderwertig FOTO: Hans-Jürgen Wiedl FOTO: Hans-Jürgen Wiedl Teilen

Jedes zehnte Medikament ist in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefälscht oder minderwertig. Aber auch aus Deutschland gingen seit Beginn der WHO-Erhebung 2013 Meldungen über solche teils gefährlichen Substanzen ein, wie die WHO berichtet. dpa