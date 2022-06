Krankheiten : WHO warnt vor Affenpocken-Ausbreitung bei Festivals

WHO warnt vor Affenpocken-Ausbreitung bei Festivals

Viele Festivals und Partys: In den Sommermonaten besteht die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Affenpocken. Foto: Thomas Frey/dpa

Kopenhagen Es ist Sommer. Die Menschen sind in Feierlaune und gehen wieder auf Partys und Festivals. Die WHO warnt jedoch besonders junge Leute zur Vorsicht, da eine verstärkte Übertragung von Affenpocken droht.

Das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Affenpocken bei bevorstehenden Festivals und großen Partys.

„Das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa und anderswo im Sommer ist hoch“, heißt es in einer Erklärung des WHO-Regionaldirektors für Europa, Hans Henri Kluge.

Festivals und Feiern in den kommenden Monaten böten aber auch die Möglichkeit, um bei jungen, sexuell aktiven und mobilen Menschen das Bewusstsein für die Krankheit zu steigern und das Schutzverhalten zu stärken.

Untersuchungen zu den bisherigen Fällen lassen Kluge zufolge darauf schließen, dass der Ausbruch in der WHO-Region Europa bereits Mitte April im Gang gewesen sei. Es handle sich um den größten und geografisch am weitesten verbreiteten Affenpocken-Ausbruch, über den jemals außerhalb der Endemiegebiete in West- und Zentralafrika berichtet worden sei.