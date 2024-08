Umweltbelastung vermeiden Wie entsorge ich Medikamente richtig?

In vielen Städten und Kommunen dürfen Medikamente in den Hausmüll wandern. Genauer gesagt: in den Restmüll, denn er wird verbrannt. Allerdings dürfen Pillen, Salben und Co. nicht überall in die heimische Tonne: In Berlin etwa sollen sie dem Portal zufolge über Schadstoffmobile oder Recyclinghöfe mit Schadstoffannahmestelle entsorgt werden.