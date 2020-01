Dampfen statt Rauchen : Wie gefährlich ist die E-Zigarette?

Berlin Hersteller bezeichnen die E-Zigarette als weniger schädliche Alternative zum Tabak-Rauchen, für Ärzte ist sie eine potenzielle Gesundheitsgefahr. Wer hat Recht?

Die Frage ist, was das „weniger“ bedeutet - und da gehen die Meinungen teils heftig auseinander. Fest steht: Vieles ist unklar. Gleichzeitig erscheinen immer neue Studien, die ein teils dramatisches Bild der Gesundheitsgefahren zeichnen, etwa in Bezug auf Bronchitis oder die Lungenkrankheit COPD. Hinzu kommen mysteriöse Lungenerkrankungen in den USA, mit mehr als 50 Todesfällen. Als Ursache wird dabei aber ein spezielles Öl mit Vitamin E vermutet, nicht die E-Zigarette an sich.