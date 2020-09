Telemedizinische Leistung : Wie gut ist die Beratung beim Online-Arzt?

Die Covid-19-Pandemie hat die Entwicklung telemedizinischer Leistungen nur noch beschleunigt. Schon vor Corona erfreute sich die Möglichkeit der Beratung vom Online Arzt einer steigenden Beliebtheit.

Die Online-Beratung beim Arzt kann in einem Online-Rezept münden. Dies ist aber nicht bei allen Rezepten, Krankheiten und Medikamenten der Fall. Manchmal bleibt eine persönliche Untersuchung vorgeschrieben wie zum Beispiel bei Viagra. In Deutschland war das Patienten-Arzt-Verhältnis von einem großen Vertrauen geprägt. In den letzten Jahren, auch durch die Fokussierung des Gesundheitswesens auf monetäre Erfolge, bröckelte dieses Verhältnis erheblich . Deshalb scheuen sich immer weniger Menschen, online mit ihrem Arzt zu sprechen. Dies auch, weil der Online-Arzt über medizinisches Fachwissen verfügt, um Sie über Ihren Gesundheitszustand zu beraten. Dies zeigt sich auch durch die Finanzierungsträger telemedizinischer Leistungen in Deutschland . Daraus ist ersichtlich, dass der Staat diese Form der medizinischen Betreuung immer mehr unterstützt.

Virtuelle telemedizinische Institutionen werden nur zugelassen, wenn sie ein sicheres System und einen sicheren Server verwenden. Es muss stets gewährleistet sein, dass die sensiblen Daten stets sicher aufbewahrt werden. So bleibt die gesetzlich normierte Vertraulichkeit beim Arztbesuch bestehen. Der Online-Arzt ist mit seinen Vorteilen noch nicht am Ende. Was machen Sie zum Beispiel, wenn Sie mitten in der Nacht mit Symptomen erwachen, die Ihnen große Sorge bereiten? Üblicherweise müssen Sie warten, bis die Arztpraxis am nächsten Tag öffnet, oder Sie nehmen das Abenteuer der nächsten Notaufnahme auf sich. Bei der Online-Beratung konsultieren Sie Ihren Arzt rund um die Uhr und erhalten sofort eine Antwort auf Ihre Fragen. Anders als bei einer persönlichen Konsultation müssen Sie sich beim Online-Arzt manchmal selbst untersuchen. Das hört sich zunächst nachteilig an. Wenn Sie sich selbst untersuchen, können Sie jedoch viel über Ihren Gesundheitszustand lernen. Je besser Sie Ihre eigenen medizinischen Probleme verstehen, desto besser können Sie feststellen, ob Sie einen Arzt aufsuchen müssen. Nicht zuletzt ist es ein sonderbarer Gedanke, zum Arzt gehen zu müssen, um gesund zu werden. Schließlich begeben Sie sich an einen Ort, an dem sich viele kranke Menschen aufhalten. Beim Online-Arzt hingegen setzen Sie sich nicht einer Ansteckungsgefahr aus.