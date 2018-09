später lesen Terminservicestellen Wie man einen Termin beim Facharzt bekommt FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Wer einen Termin beim Facharzt braucht, ruft in der Regel erstmal seinen Wunscharzt an. Doch auch wenn der in nächster Zeit keine Termine frei hat, können Patienten binnen vier Wochen einen Termin bei einem Facharzt bekommen. dpa