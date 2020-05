Den Ursachen entgegenwirken : Wie man Rückenschmerzen in den Griff bekommt?

Jeder Mensch hatte schon einmal Rückenschmerzen, was viele verschiedene Gründe haben kann. Oft ist es eine falsche Haltung oder einfach zu wenig Bewegung, die unseren Knochenapparat an seine Grenzen bringt. Bei länger anhaltenden Rückenschmerzen ist der Gang zum Arzt unerlässlich, da der Ursache dafür auf den Grund gegangen werden muss.

Wer häufig unter Rückenschmerzen leidet, sollte herausfinden, was der Grund ist. Gerade, wer viel sitzt bei der Arbeit oder auch steht, kann Probleme mit dem Rückgrat bekommen, da man oft doch in eine falsche Haltung übergeht. Die optimale Behandlung ist natürlich immer Bewegung, sobald keine anderen Ursachen für die Rückenschmerzen zu finden sind. Ist das beim Arzt alles geklärt und es liegt wirklich daran, dass zum Beispiel die Muskeln sich verhärten, so kann man mit verschiedenen sportlichen Übungen den Schmerzen entgegenwirken. Sehr gerne werden Yoga oder Pilates genutzt, um die Muskeln im Rücken zu stärken und auf gesunde Art zu fordern. Es gibt durchaus Krankenkassen, die solche Kurse anbieten, darunter auch spezielle Rückenschulen, oder man besucht einen Kurs der VHS, die es auch online gibt. Man kann natürlich auch selbst etwas tun, in dem man spazieren geht oder walkt, wodurch mit der Bewegung der Walking-Stöcke auch der Rücken bewegt wird. Schwimmen ist auch der Klassiker bei Rückenschmerzen, hier reicht das klassische Brustschwimmen.