Und noch ein Sprühstoß! : Wie man seine Nasenspray-Sucht loswird

Starnberg Nach sieben Tagen sollte Schluss sein mit abschwellenden Nasensprays. Aber nicht jeder hält sich an diese Regel. Mit der Folge, dass die Nase nach immer neuen Sprühstößen lechzt. Und dann?

Die Erkältung hat sich längst verkrümelt, der Griff zum Nasenspray gehört aber weiter zur täglichen Routine. Das passiert schneller, als so manch einer denkt.

Denn die Schleimhäute in unserer Nase gewöhnen sich mit der Zeit an abschwellende Nasensprays. Damit die Nase frei wird und man gut Luft bekommt, braucht es dann immer mehr Sprühstöße. Und das in kürzerer Zeit.