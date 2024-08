Pflegebedürftigkeit Wie Pflegestützpunkte helfen können

Einen Stützpunkt in der Nähe finden Sie online über die Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP). Nach Eingabe des Wohnortes werden die nächstgelegenen Anlaufpunkte mit allen wichtigen Informationen angezeigt. Beraten lassen kann man sich dort in der Regel telefonisch, vor Ort im Stützpunkt oder auch zu Hause.