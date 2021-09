Lästige Gase : Wie Sie Blähungen in den Griff bekommen

Wie Sie Blähungen in den Griff bekommen

Oh nein, da zieht ein stinkendes Wölkchen auf. In unpassenden Momenten sind Blähungen besonders unangenehm. Foto: dpa-infografik GmbH/dpa-tmn

Hamburg/Bonn Manchmal muss die Luft einfach raus. Blähungen sind den meisten peinlich, unterdrücken sollte man das Pupsen dennoch nicht. Lieber packt man die Ursache an: Wir geben Tipps gegen die Gasbildung.

Der Bauch wird gefühlt dicker und es grummelt: Blähungen spürt man deutlich und meist riecht man sie irgendwann auch. Obwohl sich viele deswegen schämen: Zurückhalten sollte man Pupse nicht - dann kann es schmerzhaft werden. Stattdessen lässt man sie lieber in einem unbemerkten Moment etwas abseits von anderen Menschen diskret raus.

Damit man solche Situationen nicht mehr so oft durchmacht, kann man versuchen, am Speiseplan zu feilen. Wobei das einfacher scheint, als es ist. Das Fiese ist: Gesunde Sachen lösen am ehesten Blähungen aus. Dennoch gibt es lohnenswerte Ansätze. Expertinnen geben Tipps, wie man die unangenehmen Gase im Zaum hält.