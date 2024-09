Hingucken Wie Social Media Langeweile verstärkt - und wozu sie gut ist

„Langeweile ist eng mit unserer Aufmerksamkeit verknüpft“, so die Psychologin Katy Tam, eine der Autorinnen der Studie. Wenn wir uns langweilen, wollen wir, dass etwas uns unterhält und beschäftigt. Aber: Wenn Menschen ständig zwischen Videos hin und her switchen statt sich vollständig auf einen Inhalt einzulassen, wird die Aufmerksamkeit ständig unterbrochen - und das verstärke das Gefühl von Unzufriedenheit und Langeweile. „Die wahre Freude an digitalen Inhalten kommt eher durch das Eintauchen in ein Video oder einen Artikel, nicht durch das ständige Hin- und Herschalten“, so die Studienautoren.