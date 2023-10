Keine Angst vor dunklen Tagen So lässt sich das Stimmungstief im Winter vermeiden

Manche Menschen scheinen sich schon fast vor dem Winter zu fürchten. Vor den immer kürzeren Tagen, dem Nebel und der Kälte. Aber warum ist das eigentlich so? Und was hilft gegen die Niedergeschlagenheit in den dunklen Wintermonaten?

25.10.2023, 16:15 Uhr

Das schlechte Wetter und die wenigen Sonnenstunden im deutschen Winter schlagen vielen aufs Gemüt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

„Flucht ins Warme“, „So können Sie dem deutschen Winter entfliehen“ oder „Super Zufluchtsorte im Winter“. Mit diesen Überschriften werben aktuell wieder einige Reiseanbieter. Denn wenn die Tage kürzer und die Bäume kahler werden, trauern einige um Frühling und Sommer. Der Gedanke an die deutschen Herbst- und Wintermonate verursacht hingegen eher ein flaues Gefühl im Magen oder lässt melancholisch werden.