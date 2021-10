Ski geht auf die Knie : Wintersportarten im Risiko-Check

Snowboarderinnen und Snowboarder verletzen sich häufig an Schulter, Arm oder Hand. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn/Archivbild

München/Innsbruck Keinen Tag verschwenden! Mit der Devise brechen viele Menschen zum jährlichen Winterurlaub in die Berge auf. Doch Experten warnen vor zu viel Elan: Der kann Knochen brechen und Bänder reißen lassen.

Einmal im Jahr eine Woche Vollgas auf der Skipiste: So sieht bei vielen Deutschen der Winterurlaub aus. Für manche endet der lang ersehnte Trip in die Berge im Krankenhaus.

Der Drang, aus den Ferientagen ein Maximum an Schnee-Erlebnissen rauszuholen, ist laut dem Orthopäden und Unfallchirurgen Prof. Mirco Herbort ein Hauptrisikofaktor dafür. Der Mediziner von der OCM-Klinik München behandelt jeden Winter viele Verletzte aus den alpinen Skigebieten. Außer vergangenes Jahr: „Da war es wirklich ruhig. In dem Sinne war Corona eine der größten Präventionsmaßnahmen für Sportverletzungen in der Weltgeschichte.“