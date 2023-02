Tag der Kinderhospizarbeit : „Wir begleiten das Leben“: Ein Besuch im Kinderhospiz

Wiesbaden „Wir sind ein Ort des Lebens“: Im Kinderhospiz Bärenherz steht die gemeinsame Zeit für Familien im Mittelpunkt. Dort werden schwerstkranke Kinder und Jugendliche betreut - wie etwa Catherine.

Mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn ist sie für eine Woche zu einem sogenannten Entlastungsaufenthalt in der Wiesbadener Einrichtung. In dieser Zeit wird Catherine in der Pflegestation von Bärenherz-Mitarbeiterinnen betreut.