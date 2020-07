Die richtige Therapie - und freundliche Hinweise : Wo ist das Ende der Schlange?

Für Sehbehinderte ist die Orientierung während der Corona-Krise deutlich schwieriger geworden. Die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, wie jeder von uns im Alltag helfen kann.

Die Abstandsmarkierungen vor der Supermarktkasse, der Zettel an der Tür, wie viele Personen die Bäckerei gleichzeitig betreten dürfen, die Distanz zu anderen: All das können sehbehinderte oder blinde Menschen gar nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen. Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands e.V. (DBSV) hat ergeben: "Viele Menschen mit Seheinschränkung leiden ganz enorm unter der neuen Situation", sagt Klaus Hahn, Präsident des DBSV, "und oft wäre die Lösung verblüffend einfach." Die wichtigste Botschaft: Reden hilft - freundliche Hinweise und Unterstützung lösen viele Schwierigkeiten.

Überraschenderweise liegen für Deutschland keine konkreten Zahlen vor, wie viele sehbehinderte und blinde Menschen es gibt - eine Auswertung von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahre 2002 ging von rund 1,2 Millionen aus. Betrachtet man jedoch die aktuellen Zahlen von Erkrankungen, die zu einer Sehbehinderung oder Erblindung führen, zeigt sich: Fast eine Million Menschen in Deutschland haben einen grünen Star (Glaukom), und rund 7,5 Millionen Menschen eine Makuladegeneration. Berechnungen von Wissenschaftlern der Universität Bonn zufolge leidet im Jahr 2050 ein Viertel der älteren Europäer an einer Makuladegeneration - 77 Millionen Menschen in Europa insgesamt.

Für beide genannten Erkrankungen gilt: Sie treten vor allem ab dem 50. Lebensjahr auf - und je früher sie erkannt und behandelt werden, desto besser lässt sich das Augenlicht erhalten. Die Ursache für ein Glaukom liegt in einer Erhöhung des Augeninndrucks, wodurch der Sehnerv beeinträchtigt wird. Bei der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) schädigt eine Unterversorgung die Sehnervenzellen der Makula. Diese zwar sehr kleine, aber wichtige Stelle auf der Netzhaut beherbergt das Zentrum des scharfen Sehens. Aus der zunächst langsam verlaufenden, trockenen Form entwickelt sich in rund 20 Prozent der Fälle die schnell fortschreitende feuchte AMD. Dann führen Flüssigkeitsansammlungen in und unter der Netzhaut zu einer aggressiveren Schädigung der Sehnervenzellen: Betroffene sehen in der Mitte des Sichtfelds etwa nur noch einen grauen Fleck, das Lesen eines Corona-Hinweisschildes oder der Ankündigung für die nächste Haltestelle wird so unmöglich.