Eingewöhnen leicht gemacht Wohnungswechsel: Wenn der Umzug aufs Gemüt schlägt

Besonders schmerzen kann ein Umzug, wenn er durch einen Verlust bedingt ist. „Oft erlebe ich, dass es Frauen, die eine Trennung hinter sich haben oder verwitwet sind, ganz schwerfällt, dieses Nest, das sie mal in einer Partnerschaft hatten, mit all den Erinnerungen, zu verlassen“, berichtet Behnke, die häufig mit Menschen in Veränderungsprozessen arbeitet. An der Wand hängen die Familienfotos, im Wohnzimmer saß man bei Familienfeiern. „Diese Räume sind so emotional aufgeladen, dass es unglaublich schwer ist, das zurückzulassen.“