Gesundheit Zahl der Alkoholabhängigen stark gestiegen

Der Barmer-Alkoholatlas zeigt auch, dass Ältere besonders oft von einer Alkoholerkrankung betroffen sind. So stellten Ärztinnen und Ärzte in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen 217 Alkoholabhängigkeitsdiagnosen je 10.000 Personen in diesem Alter. Das waren rund sechsmal so viele wie zum Beispiel bei den 20- bis 29-jährigen (39).