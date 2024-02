Alpha-Gal-Syndrom Fleischallergie verursacht durch Zecken? Das gibt es wirklich

Forscher sind sich mittlerweile sicher, dass das Molekül auch durch andere Zeckenarten übertragbar ist, nicht nur die in den USA heimische Lone-Star-Zecke. Hans Merk, ehemaliger Direktor der Klinik für Dermatologie und Allergologie an der RWTH Aachen, erklärt dem WDR, dass das Alpha-Gal-Syndrom auch in Deutschland nachgewiesen worden sei. Beispielsweise im Gemeinen Holzbock, der Zeckenart, die in Deutschland am häufigsten vorkommt. Genaue Zahlen gibt es aber nicht, da die Krankheit nicht meldepflichtig ist.