Hightec am Ohr : Zehn Extras für Hörgeräte im Kurzcheck

Hightec am Ohr

Bei Hörgeräten zeigt sich der Trend zur Miniaturisierung: Manche Im-Ohr-Hörsysteme sind in etwa so groß wie ein Knopf, manche kleiner als eine 2-Cent-Münze. Foto: Sascha Gramann/biha/dpa-tmn

Starnberg Hörgeräte schränken das Leben ein? Das war einmal. Heute sind es kleine Hightech-Computer, die sich nach individuellen Bedürfnissen aufrüsten lassen. Doch nicht jedes Zubehör ist sinnvoll.

Weiteres Zubehör, dass der Bequemlichkeit, dem Komfort oder der Ästhetik dient, müssen gesetzlich Krankenversicherte allerdings oft selbst bezahlen. Was lohnt sich und was ist eher verzichtbar? Eine Auswahl an Zubehör und Werbeversprechen - mit Einordnung: