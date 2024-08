Nicht nur Kürbisse Herbstdekoration: Fünf schöne Ideen für die goldene Jahreszeit

Kürbisse sind das Erste, was einem beim Thema Herbstdekoration in den Sinn kommt, und sie lassen sich vielseitig einsetzen. Ob künstlich oder echt, in klassischem Orange, schön bemalt oder in edlen Weißtönen – Kürbisse machen sich wunderbar auf Tischen, Fensterbänken oder vor der Haustür. Auch andere Herbstfrüchte wie Äpfel, Kastanien eignen sich hervorragend, um in Schalen oder Gestecken angerichtet zu werden und die Erntezeit ins Haus zu bringen.