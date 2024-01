Frist läuft am Jahresende ab Darum sollten sich Besitzer älterer Holz-Öfen jetzt kümmern

Das neue Jahr ist noch jung, da schauen Holzofen-Besitzer bereits auf das Jahresende. Alte Holzfeuerungen, die bis Ende März 2010 zugelassen wurden, dürfen nur noch in der laufenden Heizsaison betrieben werden, wenn sie nicht den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) entsprechen. Betroffen sind alle Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen mit einer Typprüfung zwischen dem 1. Januar 1995 bis 21. März 2010. Darauf macht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam - und rät rechtzeitig den Austausch oder die Nachrüstung in die Wege zu leiten. Dies sei umso wichtiger, da der Stichtag mitten im Winter 2024 liegt und es aufgrund der hohen Nachfrage sowie den internationalen Problemen in den Lieferketten zu Engpässen kommen kann.