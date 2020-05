Rabattschlacht: 20, 50, 70 Prozent! - Mode wird jetzt günstiger

Düsseldorf Die Modegeschäfte öffnen wieder. Und wegen des Lockdowns müssen sie eine Menge unverkaufter Ware loswerden. Das bedeutet gute Aussichten für Schnäppchenjäger.

„Die Verbraucher befinden sich in einer Schockstarre“, sagt GfK-Experte Rolf Bürkl. Die Menschen gingen davon aus, dass Deutschland wegen der Corona-Krise in eine schwere Rezession stürzen wird. „Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung befinden sich im freien Fall.“

Doch nicht nur das. „Bei Mode und Bekleidung fehlt es auch ganz einfach an Kaufanlässen“, klagt Branchenvertreter Augustin. Die Kleiderschränke der Bundesbürger seien voll, gekauft werde nur, wenn es einen besonderen Grund dafür gebe. „Aber an solchen Anlässen - egal ob eine Party, ein Urlaub oder eine Hochzeit - fehlt es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie“, klagt er. Es gebe einfach nur noch selten Grund, sich schick zu machen.

Die Folge: Auch wenn inzwischen die meisten Läden in den Einkaufsstraßen wieder geöffnet haben und eigentlich nach den Wochen ohne Shopping ein gewisser Nachholbedarf bestehen müsste, sind die Fußgängerzonen weiterhin deutlich leerer als vor der Krise. Noch sei in den deutschen Innenstädten „nicht einmal halb so viel los wie sonst“, klagte das Branchenfachblatt „Textilwirtschaft“ in seiner jüngsten Ausgabe.