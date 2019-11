Mit Leggins und Strumpfhosen : Angesagte Damenkleider für diesen Herbst/Winter

Die Designer der Welt haben bereits die Mode für die übernächste Saison entworfen. Für die Damen von nebenan beginnt jedoch erst jetzt richtig die modische Winterzeit. Im Fokus dabei: Damenkleider. Denn kalt bedeutet nicht, dass Frauen kein Beinansatz zeigen dürfen.

Mode war und ist individuell. Aktuell zeigt sich eine Vielfalt, wie es sie schon lange nicht gab. Klassische Outfits, legere Winterklamotten und der angesagte Trend aus Europas Modezentren wechseln sich im Straßenbild ab. Mehr noch: Die Damen dürfen gewagte Kombinationen ausprobieren und so in der kalten Jahreszeit mit modischen Tupfern für Lichtblicke sorgen. Eine Regel gilt dabei: Die Länge der Kleider reicht aktuell bis zum Knie.

Ein in der Breite überraschendes Comeback feiert Leder . Der Fokus liegt auf Hosen und Mänteln. Doch auch Damenkleider aus der Tierhaut sind angesagt. In Kombination mit hohen Stiefeln und lockeren Mänteln lassen sich mit urbane Outfits mit Klasse und Stil sowie einen Hauch Individualität kombinieren.

Modische Damen setzen in dieser Saison auf Karos und Hahnentritt als Muster. Beides bietet sich nicht nur bei schwarz-weißem Textil an, sondern auch in bunten Varianten. Die Muster orientieren sich eher am ländlichen Stil, passen jedoch ebenfalls gut zu modisch-urbanen Schnitten. Nach wie vor zeitlos schön: Kleider mit Schottenmuster. Speziell Tweed, dicke Baumwollarbeiten oder andere schwere Stoffe passen sehr gut. Dazu eignen sich zum Beispiel robuste Stiefel und Ledermäntel.