Von Mini bis XL : Auffällige Sonnenbrillen für den Sommer

Auf den Rahmen kommt es an. Das Sonnenbrillenmodell „Viginia 3D“ von Neubau Eyewear kombiniert geometrische Formen und pastellige Farben und hat dabei sogar einen 3D-Effekt - perfekt, um in diesem Sommer aufzufallen (ca. 250 Euro). Foto: Clark Franklyn/Neubau Eyewear/dpa-tmn

Berlin/Bückeburg In diesem Jahr sind die Sonnenbrillen, die auf Balkonien oder am Strand ausgeführt werden, entweder riesig oder winzig. Eines aber verbindet sie: Sie sind allesamt auffällige Hingucker.

Doch Vorsicht: Pastellfarbene Gläser eignen sich mitunter nicht als Sonnenbrille im Straßenverkehr oder am Strand, warnt der Optiker Giovanni Di Noto, Vorstandsmitglied im Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. „Braune, graue und grüne Glastönungen verfälschen die Farben am wenigsten und schützen die Augen zuverlässig.“ Auch orangefarbene Gläser böten optimalen UV-Schutz.

Richtig große und auffällige Glasformen - zum Beispiel sechseckig geschnittene - seien mittlerweile auch in der rahmenlosen Variante technisch möglich und daher angesagt. „Diese Brillen eignen sich natürlich auch fantastisch als Sonnenbrillen, denn sie sind super leicht und super schick“, findet Kruschinski. Auch sogenannte Flat-Top-Brillen, bei denen der obere Rand eine Gerade bildet, kommen in diesem Sommer nur mit einem halben oder gar ganz ohne Rahmen aus.

„Eine Sonnenbrille sollte immer so groß sein, dass sie keine schädliche UV-Strahlung ans Auge lässt“, sagt Di Noto. UV-Strahlung kann in entsprechender Intensität zu schmerzhaften Entzündungen der Binde- und Hornhaut oder sogar zu dauerhaften Schädigungen der Netzhaut führen. „Optimale Sonnenschutzgläser filtern möglichst viele Wellenlängen des Lichtes unterhalb von 400 Nanometern“, sagt Di Noto.

In der Regel sind Sonnenbrillen, die es in der EU zu kaufen gibt, allesamt CE-zertifitiert. Das ist ein Zertifikat, das sicherstellt, dass die Brillen einen ausreichenden UV-Schutz haben.

Egal ob mit Muster oder ohne, ob groß oder klein: Die Sonnenbrille muss zum Gesicht passen. So ist es beispielsweise laut Kruschinski auch für Menschen mit einem eher kleineren Gesicht möglich, große Sonnenbrillen zu tragen. Oft reiche es da aber aus, zu einer L- oder XL-Fassung zu greifen - und nicht direkt zu der überdimensionierten XXL-Variante. Kruschinskis Ratschlag: Stoßen die Gläser beim Lächeln an die Wangen an, so ist die Brille höchstwahrscheinlich zu groß.