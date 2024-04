Psychologie Aufgeben: Wie Loslassen uns guttun kann

„Wir werden in dem Glauben erzogen, dass Ausdauer und Entschlossenheit etwas Gutes sind“, so Phillips. Und das seien sie auch: „Wenn man Klavier spielen lernen will, darf man nicht einfach aufgeben, wenn es schwierig ist.“ Andererseits dürfe und solle man sich ruhig fragen: Will ich wirklich Klavier spielen lernen? Oder mache ich es nur, weil ich halt nicht aufgeben will und quäle mich und rede mir selbst ein, dass ich es schon noch durchziehen werde?