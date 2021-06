Ungewöhnlicher Modehype : Ausgerechnet die Badelatschen

Köln/Offenbach Badelatschen haben sich vom Freibad- und Strandaccessoire zum modischen Begleiter im Alltag gemausert. Doch welches Modell ist das Richtige - und wie kombiniert man die Schlappen stilvoll?

Aber Badelatschen als modisches Statement sind kein neues Phänomen. „Wir beobachten jetzt seit einigen Saisons, dass die Badelatschen in jedem Sommer mit dabei sind“, sagt Trendexpertin Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut in Offenbach.

Auch die Adilette, ein Badelatsch mit Schalenboden aus Plastik von Adidas, und viele ähnlich designte Modelle anderer Firmen erlebten schon vor einigen Jahren ein ungewöhnliches Comeback - ausgerechnet bei den Modeliebhabern. Aber wie so viele Trends brauchte auch dieser ein paar Jahre, bis er sich wirklich durchsetzte. In diesem Fall zusätzlich verstärkt durch die Pandemie.

Ein möglicher Grund für die Beliebtheit vieler Schlappen: Zum Beispiel aus Gummi oder Plastik gefertigt, machen sie so gut wie jedes Wetter und jede Unebenheit mit. Mittlerweile werden Flip-Flops, Adiletten und Co. sogar zu Hosenanzügen getragen. „Den coolen Businesslook bricht man, wenn man dazu Badelatschen trägt“, sagt Expertin Schulz.

Doch hier hört die Vielfalt an Modellen längst nicht auf, manche davon erinnern Schulz an Chanel-Taschen. Etwa hochwertigere Badelatschen aus Nappaleder - die sind jedoch relativ teuer. „Die würde ich eher nicht am Pool anziehen, da sie durch Nässe wahrscheinlich nicht mehr so gut erhalten bleiben.“