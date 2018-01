später lesen Lavendel&Co. Badezusatz selbst herstellen: Kräuter dem Wasser zufügen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

So mancher Badezusatz enthält bedenkliche Stoffe, die durch das Abwasser in die Umwelt gelangen. Darauf weist der <a href="https://www.bund.net/bund-tipps/detail-tipps/tip/die-umwelt-muss-es-ausbaden-kuenstliche-badezusaetze/" target="_blank">Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)</a> in Berlin hin. Die Experten raten daher, dem Badewasser einfach Kräuter oder Aromapflanzen zuzugeben. dpa