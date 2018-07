später lesen Flavonoide und Kieselsäuren Bambus in Cremes kann Hautalterung entgegenwirken FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Bambus gilt als Trendmaterial in vielen Bereichen, etwa als nachhaltiger Bestandteil von Kinderspielzeug und Haushaltsartikeln. Auch in Kosmetika kommt die Pflanze vor - erkenntlich in der Liste der Inhaltsstoffe als „Bambusa“. dpa