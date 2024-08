Neue Kombinationen Basic oder Statement-Stück: Das Comeback des Cardigans

Damit dürfte es allerdings spätestens in diesem Herbst und Winter vorbei sein. In den Herbst-/Winter-Kollektionen zahlreicher Designerinnen und Designer ist der Cardigan äußerst präsent, etliche von ihnen haben Models in den Strickjacken über die Laufstege in Mailand, Paris oder London geschickt, manche gleich mit zweien übereinander, Chanel etwa - in hellblau-braun gestreift und braun-hellblau gestreift. Jil Sander setzte hingegen auf dezentes Zopfmuster. Und Ralph Lauren auf lange Exemplare, zum Teil mit extragroßem V-Ausschnitt oder auffälligem Muster.