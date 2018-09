später lesen Eine Frage der Ethik Beim Kauf von Daunenjacke auf Tierschutz-Label achten FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Wer sich für den Winter eine Daunenjacke zulegen möchte, sollte beim Kauf auf ein Tierschutz-Label achten. So rät die Stiftung Vier Pfoten zum Responsible Down Standard (RDS), dem Traceable Down Standard (TDS) oder zum Downpass 2017. dpa