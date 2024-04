Druckstellen vorbeugen Bloß keine Blasen! So überstehen die Füße lange Partynächte

Die Fußchirurgin rät allerdings dazu, es nicht zu übertreiben: „Je mehr ich in an Material in den Schuh packe, desto weniger Platz hat der Fuß. Also: Nicht von allen Seiten planlos polstern, sondern bitte gezielt.“ Und natürlich: Trägt man Socken oder eine Strumpfhose, sollte man prüfen, dass am Fuß keine Nähte drücken. Auch damit kann man sich Blasen holen.