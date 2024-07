Intimität in Zahlen? „Body Count“: Was den Begriff problematisch macht

Der Body Count sagt daher nichts über die Beziehungsfähigkeit einer Person aus. Es gibt keine festgelegte Grenze, welcher Body Count „zu hoch“ oder „okay“ ist. Jeder Mensch hat unterschiedliche Einstellungen und Vorlieben in Bezug auf Sexualität - Und sollte selbst entscheiden, welcher „Wert“ für sie oder ihn in Ordnung ist. Was für den einen völlig normal ist, kann für den anderen unangemessen sein.