Männermode im Wandel : Broken Suits und die schicken Jogpants

Kurze Chinohosen lassen sich in diesem Sommer sogar zum Sakko tragen. Dockers hat dieses Beispiel in den angesagten Erdtönen im Programm (ca. 50 Euro). Foto: Dockers/dpa-tmn

Köln Klassische Elemente der Männermode verändern sich. Der übliche Anzug ist out, die Grenzen von Business- und Streetwear verschwimmen - das sind die Trends für das Frühjahr und den Sommer 2021.

Wenn all die Anzugträger irgendwann in ihre Büros zurückkehren, muss nicht gleich alles anders sein - aber es kann. Die Zeit im Homeoffice könnte nach Ansicht von Trendexperten die Mode nachhaltig verändert haben.

Und überhaupt: „Wenn Anzug, dann mit Jersey oder Stretchkomfort und in Kombination mit T-Shirt oder Hoodie - oder gleich beidem“, schreibt das Deutsche Mode-Institut in seinem Trendbericht für den Sommer 2021. Und im Sommer trägt man zum Blazer die verkürzte Hose.

Für alle, die nicht Anzug tragen müssen, ist Workwear ein modisches Thema. „Angelehnt an die Art von Arbeitskleidung, die einst von bodenständigen Typen wie Seeleuten, Farmern, Stahlarbeitern und Holzfällern getragen wurde“, berichtet Andreas Rose, Modeberater aus Frankfurt.

Die neuen „relaxed Workwear-Outfits“ wie Cargohosen, Overshirts und Fieldjackets und sogar Anglerwesten seien ein fester Bestandteil der sommerlichen Herrenbekleidung. Und natürlich auch Denim. „Komplettiert wird der Look von grundsoliden klassischen Arbeitsschuhen“, so Rose.

Doch das ist längst nicht alles: „Die Grenzen zwischen Business, Sports- und Streetwear sowie Tailoring verschwimmen endgültig“, so das Deutsche Mode-Institut weiter. Es ist also egal, ob man sich nun mit schicken, sportlichen oder lässigen Elementen kleidet - irgendwie vermischt sich gerade sowieso alles.

Trotzdem: „Die neuen key pieces wirken entspannt lässig, aber nicht nachlässig“, heißt es im dem Trendbericht weiter. Wir sprechen also nicht vom Gammellook, den man einst der Jogginghosen zusprach. Stattdessen heißt sie nun „Jogpant“ und besteht aus hochwertigen Materialien. Dazu passt auch eines der Must-haves der Saison für Modeberater Andreas Rose: Die Palazzohosen mit hohem Bund und weitem Bein.

Die Farben der Männermode sind an der Natur orientiert - neben vor allem Weiß und Beige wird die Männermode Erdtöne tragen, „aufgefrischt von Akzenten in Pistazie, Hellgelb und Türkis“, so das Mode-Institut.