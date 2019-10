Brustvergrößerung : Brustvergrößerung - alles Wissenswerte im Überblick

Schönheitsoperationen bringen in vielen Fällen Freude und Erleichterung für Frauen, die unter anderem unter ihren Brüsten leiden. Egal ob es sich um zu kleine Brüste, zu große Brüste oder um Hängebrüste handelt - mit einer ästhetischen Operation kann das oft mit einhergehende seelische Leiden der Frau beseitigt werden.

Wenn es um das Thema Brustvergrößerung geht, dann denken viele zuerst an extrem große Brüste, die vor allen Dingen das Image der Frauen aufpolieren sollen. Doch eine Brustvergrößerung wird nicht nur vorgenommen, um besonders große Brüste zu erzielen, die dann gekonnt in Szene gesetzt werden. Wer unter einer sehr kleinen Brust oder unter einer schlaffen Brust leidet, der wünscht sich in erster Linie etwas mehr Volumen, um fraulicher zu wirken. Hier geht es nicht zwingend darum, einem Schönheitsideal zu folgen. Es geht vordringlich um das Ziel, das eigene Erscheinungsbild zu optimieren und das körperliche und seelische Wohlbefinden zu steigern.