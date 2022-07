Defilee im Reitstall : Chanel: Haute Couture in Cowboystiefeln

Kreationen von Chanel werden bei den Haute-Couture-Schauen für Herbst/Winter 2022-2023 in einem Reitstall am Bois de Boulogne präsentiert. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris Die Pariser Luxusmode wird dieses Jahr im Pferdestall präsentiert. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit sind für die Aufbauten Holz-Elemente der letzten Haute Couture Show wiederverwertet worden. Was gibt es auf dem Laufsteg zu sehen?

Vier Tage lang werden in Paris wieder sündhaft teure und handgefertigte Einzelstücke bei den Haute Couture Schauen gezeigt. Für die Chanel-Show mussten Sigourney Weaver, Clémence Poesie, Anna Wintour und alle anderen geladenen Gäste bis tief in den Westen von Paris reisen, denn das Defilee fand diesmal in einem Reitstall am äußersten Ende des Bois de Boulogne statt.