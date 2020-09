Shoppen zum guten Zweck : Corona: Mit Kleidertüten Näherinnen in Bangladesch helfen

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Zehntausende Näherinnen ihre Arbeitsstelle in Bangladesch verloren. Sie stehen am Existenzminimum. Foto: K M Asad/dpa/dpa-tmn

Dhaka Corona hat Zehntausende Näherinnen in Bangladesch arbeitslos gemacht. Große Modeunternehmen haben ihre Bestellungen gestrichen. Mithilfe eines neuen Start-ups können Menschen aus Deutschland helfen.

Als aber die Corona-Pandemie kam, haben große Modefirmen aus Europa und den USA Aufträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar plötzlich ausgesetzt oder storniert. Im Zuge des Lockdowns waren ihre Läden länger geschlossen, neue Kleider brauchten sie nicht. Und da fehlte den Fabriken in Bangladesch das Geld für Lohnfortzahlungen. Hunderttausende Fabrikbeschäftigte - hauptsächlich Frauen - wurden entlassen. Normalerweise arbeiten rund vier Millionen Menschen in Bangladesch direkt für die Textilindustrie.

Ein Teil des Erlöses werde jeweils an eine Fabrikarbeiterin in Bangladesch und ihre Familie weitergegeben, damit sie wichtige Dinge wie Essen kaufen könne. Russell sagt, er habe aus Bangladesch gehört, dass einige Fabriken die übrig gebliebenen Kleider wegwerfen würden, wenn sie niemand kaufe.

Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt die Näherinnen in Bangladesch. „Eine direkte Unterstützung in Form einer Art Kurzarbeitergeld erreichen wir durch monatliche Direktzahlungen an Textilarbeiterinnen“, erklärt ein Sprecher des Ministeriums der dpa. Derzeit ist auch ein Textil-Hilfsfonds in Planung, an dem sich neben dem Ministerium auch die großen Modeketten beteiligen sollen.