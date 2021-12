Tipps für alle : Das erste graue Haar: und nun?

Deutschland Och nö, ein graues Haar! Nur wenige nehmen das Grauwerden von Anfang an gelassen. Das sind die Möglichkeiten, mit dem Grauwerden umzugehen - vom Kaschieren bis zum stolzen Annehmen.

Verlangsamen:

Kaschieren:

Strähnen haben bei Grau auch einen optischen Vorteil, gerade bei dunkleren Haaren. Da sie ein bis zwei Töne heller als die Naturhaarfarbe sind, fällt durchschimmerndes einzelnes Grau in dunkleren Haaren nicht so auf, erklärt Weinitschke. Und im Vergleich zu einer Tönung des ganzen Haares lassen sich Strähnen in mehreren Farbnuancen setzen - auch das Haar in seinem natürlichen Zustand hat nie nur eine, sondern viele Nuancen.