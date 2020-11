O du fröhliche : Das sind die Weihnachtstrends für dieses Jahr

Landsberg/Frankfurt Klassisch in Rot und Grün, oder doch modern im skandinavischen Design? Weihnachtszeit ist Deko-Zeit - und es stellt sich die Frage: Wie soll ich dekorieren? Wir stellen die Trends für dieses Jahr vor.

Denkt man an Weihnachten, denkt man an Adventskalender, Kerzen, Weihnachtskugeln, Christbäume oder Adventskränze. Kurz: Man denkt an Deko.