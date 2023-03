Ausschlusskriterium : Dating: Klimawandel für junge Menschen großes Thema

Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel werden beim Dating für junge Menschen in Deutschland immer mehr zum Ausschlusskriterium. Foto: Marijan Murat/dpa

New York Rund ein Drittel der User auf Tinder sind auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. Immer wichtiger dabei: Das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt.

Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel werden beim Dating für junge Menschen unter anderem in Deutschland immer mehr zum Ausschlusskriterium.

„Wir sehen in Ländern wie Deutschland ganz besonders, dass Nutzer über Klimawandel und Nachhaltigkeit sprechen, und es als Ausschlusskriterium ansehen, wenn man sich da nicht engagiert“, sagte Melissa Hobley, Marketingchefin der Dating-App Tinder, der Deutschen Presse-Agentur in New York.