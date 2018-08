später lesen Mal halblang machen Der Midirock ist das It-Piece der Saison FOTO: Oui FOTO: Oui Teilen

Twittern

Teilen



Es gibt kaum ein modisches Stück, das so polarisiert wie der Midirock. Man liebt oder man hasst ihn, man findet ihn trendy oder spießig. Das war auch schon in den 1960er Jahren so, als der Midirock seinen ersten großen Auftritt hatte - und in Konkurrenz zum Mini trat. Von Andrea Abrell, dpa