Mode 2020 : Der Schuhtrend für Frauen: Mit Stiefeln durch den Sommer

Die trendige Alternative zur üblichen Sandale sind Sabots. Hier ein Beispiel von Wenz in Naturtönen (ca. 100 Euro). Foto: Wenz/dpa-tmn.

Offenbach Modetrends kommen, gehen und kehren zurück. Aber ein neuer Schuhtrend war so in den vergangenen Jahren noch nicht da: Stiefel im Sommer. Dabei liegt die Idee geradezu nahe.

Diese Sommermode überrascht: In den Schuhregalen des Handels finden sich tatsächlich Stiefel für die warmen Tage des Jahres. Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut spricht von einem „Top-Thema dieser Saison“. Warum passiert das?

Der Grund ist tatsächlich naheliegend: Das Wetter im Sommer ist oft nicht sommerlich - und bei Regen sind Stiefel nun mal unschlagbar. Die Grenzen zwischen den Mode-Saisons verwischen außerdem zunehmend, erläutert Alexander Radermacher, Fashion Director der Schuhmesse Gallery Shoes in Düsseldorf, die Hintergründe dieses Trends. „Und dazu gehört eben, dass Stiefel auch im Sommer getragen werden.“

Allerdings sind diese aus leichten Materialien und zeigen transparente Details wie Loch-Stickereien. Sie verleihen den Schuhen einen luftigen Eindruck. Angesagt bleibt die Form, die bereits im Herbst in Mode war: „Gerade geschnitten und bis unter das Knie reichend“, so Radermacher.

Aber auch Stiefeletten bleiben angesagt, ergänzt Schulz. „Sie werden gern zum Rock kombiniert - und zwar sowohl in der klassischen Variante mit kleinem Absatz als auch in der Cowboy-Variante.“

Auch wenn Stiefel nun ein Trend sind - ein Sommer ohne Sandalen ist auch nicht denkbar. Entsprechend gibt es sie in großer Vielfalt: „Man sieht viele Riemchen, aber auch Flechtungen oder Kettendetails“, zählt Schuhexpertin Schulz Beispiele auf. Ein Tipp für elegante und schicke Gelegenheiten sind die Sandalen mit filigranen Riemchen. Diese werden „naked sandals“ genannt, weil sie viel Haut zeigen.

Die Form der Saison ist eckig. Die Sohle unter den Zehen ist also nicht abgerundet oder spitz, sondern kantig. „Ganz neu und schon ein schöner Ausblick auf den Sommer sind Flip-Flop-Varianten oder Absatzsandalen mit feinen Riemchen, beide in Karreeform“, sagt Radermacher. Er rät, Schuhe mit Karreeform immer anzuprobieren und die Wirkung auf den Fuß zu prüfen: „Einige Modelle verlängern den Fuß nämlich optisch, und das ist nicht in jedem Fall gewollt.“