Basketball, Baseball oder Hockey : Die 5 beliebtesten Sportarten in den USA

Basketball, American Football und Baseball sind klassische amerikanische Sportarten. Was diese Sportarten auszeichnet wird in diesem Beitrag ausführlich erklärt.

Der amerikanische Football unterscheidet sich vollkommen vom europäischen Fußball, der in den USA Soccer genannt wird. Der amerikanische Football ist der populärste Sport in den Vereinigten Staaten. Die Football Liga spielt jährlich ungefähr 10 Billionen US-Dollar ein. Das Spiel wird in vier Vierteln zu jeweils 15 Minuten ausgetragen. Am Ende der Spielzeit gewinnt die Mannschaft, die die meisten Punkte erzielt hat.

Wissenswert ist, dass der Superball XLIX am 1. Februar 2015 mit 114,4 Millionen Zuschauern alle US Zuschauer Rekorde gebrochen hat.

Ein Spiel der NBA dauert 48 Minuten, aber aufgrund von Unterbrechungen wegen Fouls, Pausen und Time-outs kann es über 2 Stunden und 15 Minuten dauern. Wissenswert ist, dass die meisten deutschen Touristen in den USA Eintrittkarten für Spiele der Miami Heat oder der New York Knicks kaufen.

In den USA streitet man sich darüber, ob Baseball ein richtiger Sport oder nur ein nationaler Zeitvertreib ist. In der Major League Baseball (MBL) sind die Mannschaften, die in der National League (NL) und in der American League (AL) spielen zusammengefasst. Sie setzt sich aus 30 Mannschaften, von denen 19 aus den USA und eine aus Kanada stammen, zusammen. Die NL und die Al sind in drei hauptsächliche geografische Regionen unterteilt: Zentral, Ost und West.