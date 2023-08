„Lust, Leidenschaft, Sex, Beauty, Lifestyle“ „Die Höhle der Löwen“: Neue Investorin fährt die Krallen aus

Tijen Onaran heißt die Jung-Unternehmerin, die nun in der Reihe der Löwen sitzt und jeden Montagabend über verschiedenste Investitionen diskutiert. Ihre Marke ist Diversität und Female Empowerment. Mit ihrem roten Outfit und den pinken High Heels zog sie die Aufmerksamkeit genauso auf sich wie mit der Antwort auf die Frage, welche Branche sie am meisten interessiere: „Alles, was das Leben schöner und lustvoller macht, obenrum und untenrum.“ Auf den Punkt gebracht: „Lust, Leidenschaft, Sex, Beauty, Lifestyle.“